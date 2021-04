Dan prisión preventiva a 4 sujetos señalados de trata de personas en Ciudad Valles

Obligaban a la víctima a realizar labores de “halconeo” y seguimiento de las actividades de fuerzas policiales

CIUDAD VALLES. – Dan prisión preventiva oficiosa a cuatro sujetos detenidos en flagrancia en Ciudad Valles, por su presunta participación en el delito de trata de personas por hechos donde tenían trabajando a un hombre de manera forzada.

En primer momento, litigadores de procuración de justicia formularon la imputación por los delitos de trata de personas, privación ilegal de la libertad y amenazas, sin embargo, un Juez de Control determinó la existencia solo elementos para el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, por lo que reclasificó sólo por este ilícito y dictó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar mencionada.

Los involucrados de este proceso penal fueron informados que las investigaciones complementarias se realizarán dentro de un lapso de tiempo de tres meses.

Todo comenzó cuando el 23 de marzo de 2021, la víctima arribó al municipio indicado después de que recibió promesas de que tendría trabajo de construcción, por lo que fue recogido de la terminal de autobuses y llevado a un domicilio de la colonia Rafael Curiel.

En ese sitio, el agraviado presuntamente fue amenazado por cuatros sujetos, mismos que lo golpeaban. Además, dichos individuos decían pertenecer a un grupo delictivo por lo que le asignaron un teléfono celular en donde le exigían que les informara la actividad de las fuerzas policiacas en diferentes puntos de la ciudad.

No obstante, el afectado repitió esta conducta por alrededor de una semana y cuando no efectuaba estas actividades, supuestamente era encerrado en un domicilio donde no le dejaban de comer y no podía salir, por lo que también le quitaban el aparato de comunicación.

De igual forma, autoridades tuvieron conocimiento de lo sucedido después de que la víctima logró salir del lugar en el que se encontraba y pidió ayuda a elementos policiales quienes lo auxiliaron y con ello, lograron dar con los presuntos identificados como Juan Ricardo “N”, José Andrés “N”, Erik “N” y Humberto Alejandro “N”.

Al ser asegurados, los indiciados fueron llevados ante la autoridad judicial, el cual calificó como legal la detención y se presentaron los medios de prueba recolectados, siendo de esta manera como se les dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado y se les informó de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que estarán cumpliendo dentro del centro penitenciario de la huasteca norte.

