Crece rechazó a imposición en SLP, se suman organismos sociales y amas de casa a marcha por la paz, la unidad, la legalidad y la dignidad.

Km. 195, Carretera SLP- CDMX.- Crece el Movimiento por la Paz, la Unidad, la Legalidad y la Dignidad, mientras se sumaron agrupaciones sociales, políticas y amas de casa, a la marcha a pie a la Ciudad de México por la defensa de los derechos de las y los potosinos, que encabeza, la líder sindical y precandidata a la gubernatura, Francisca Reséndiz Lara, ciudadanos, militantes y simpatizantes se manifestaron con una movilización contra la imposición de una ex funcionaria estatal como candidata de Morena a la gubernatura del estado, a manos del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo en complicidad con el gobernador, Juan Manuel Carreras López.

“Me sumo a la lucha de la licenciada Reséndiz, porque es una lucha justa, yo les hago un llamado a todos los potosinos a que se pronuncien, a que alcen la voz, a que no permitamos que siga habiendo esa corrupción”, afirmó la dirigente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes San Luis Rey, Elizabeth López Navarro al acompañar a Reséndiz Lara sobre el asfalto de la Carretera 57, resaltando que la apoya en su lucha por la legalidad y contra la corrupción, “vamos a la Ciudad de México y nos vamos sumando, va haber más ciudadanos que se unan” dijo tras resaltar que el gremio que representa, y la líder sindicalista, desterrarán la corrupción de San Luis Potosí.

De forma espóntanea, el ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, Ernesto Flores Alvarado, se adherió a la caminta, resaltando que atiende el llamado contra la imposición que pretende el gobernador “hoy San Luis Potosí es ejemplo nacional, en esta lucha por la dignidad del pueblo potosino” contra “el viejo PRI, corrupto y amañado” que intenta colocar a “una candidata a modo, para tapar todas las corruptelas del gobernador”, dijo que las y los potosinos no merecen tener esos políticos que vienen de la corrupción, “en San Luis siempre se ha defendido la democracia, y eso es lo que estamos haciendo, por el bien de México, dignificamos la política”, dijo.

De igual forma, acudió al llamado por la paz y la unidad de los potosinos, la ama de casa y profesionista, Yamel, con sus propios medios se traslado desde Ciudad Valles para apoyar a “Francis”, quien dijo que poco a poco “somos más los que queremos decirle al gobernador, ¡Ya basta!, deje a los potosinos decidir su propio futuro”, señalando que “vamos hacía adelante” hasta que se respete la voluntad del pueblo, además de ella, otras mujeres de comunidades cercanas, a la delegación de La Pila, respaldaron la marcha a pie.

Reséndiz Lara señaló que no detendrá la caminata, y dijo que es satisfactorio que la población se una, contra la imposición que realiza el presidente nacional del partido y el mandatario estatal, dijo que juntas y juntos “iremos a decirle al Presidente, López Obrador todo lo que estan haciendo mal aquí en San Luis Potosí, y decirles que seguiremos adelante, porque la lucha es para todas y todos los potosinos, y para todas y todos los militantes y simpatizantes de Morena, decirles que seguiré con el apoyo de todos ustedes”, refirió al destacar que es “una lucha frontal contra la mafia del poder”, que aseguró, ganará el pueblo, porque “la legalidad está de nuestro lado”.

Y militantes y simpatizantes de Morena protestaron contra la imposición de la ex funcionaria estatal de salud como candidata de su partido a la gubernatura, para impedir que los intereses del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo y del gobernador, Juan Manuel Carreras López se impongan sobre la población, donde la también precandidata, Marcelina Oviedo Oviedo criticó la incongruencia de colocar a una persona que incumple con los principios del morenismo, de no mentir, no robar y no traicionar, pues “los principios no se contagian como la gripa, se tienen, o no”, y dijo que que la ex funcionaria representa lo contrario a los postulados del Presidente AMLO.

