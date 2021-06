Crearemos un Consejo de Desarrollo Urbano Metropolitano: Enrique Galindo

-Tenemos una ruta clara de hacia dónde va la ciudad.

-Iremos de la mano no solo con Soledad, sino con Villa de Reyes, Mexquitic, Cerro de San Pedro, Armadillo y en el largo plazo, Santa María del Río.

-Desarrollo urbano, pero con protección al medioambiente a través de una agenda de sostenibilidad.

En su último día de campaña previo a las elecciones del 6 de junio, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se reunió con desarrolladores a quienes les aseguró tener una ruta clara de hacia dónde llevar la ciudad comenzando por la creación de un Consejo de Desarrollo Urbano Metropolitano que le permita a la Capital, ir de la mano no solo con Soledad, sino con Villa de Reyes, Mezquitic, Cerro de San Pedro, Armadillo y en el largo plazo Santa María del Río.

Galindo Ceballos recordó, que el plan de desarrollo urbano actual no contempla Soledad, situación que impide la implementación de programas metropolitanos de desarrollo, de avenidas metropolitanas y de estrategias que conjuguen recursos metropolitanos, por lo que se necesita una intervención urgente para recuperar la visión metropolitana o de lo contrario “nos estaríamos poniendo una camisa de fuerza en la ciudad de San Luis Potosí y estaríamos limitando el crecimiento que podríamos tener con Soledad”.

Afirmó que Soledad no puede y no debe ser el traspatio de la capital, así lo han tratado, así lo quieren, pero nosotros no. “Hemos estudiado el tema, levantamos la voz inmediatamente cuando se presentó el plan de desarrollo porque no era posible que no fuera metropolitano, y no porque no haya una visión de desarrollo urbano sino por hay un conflicto político. Es muy importante resolver lo político para marchar hacia lo metropolitano desde el punto de vista del desarrollo”, aseveró.

Por otro lado, dijo que existe otra problemática que debe ser resuelta, pues hay tramos muy específicos que se confunden sobre si son estatales o municipales y se abandonan en el mantenimiento, en el cuidado, incluso en la preservación, tal es el caso del Río Santiago y los periféricos. “Yo tengo una visión muy clara al respecto, el ciudadano ya no debe recibir como explicación, esto le toca al estado, esto le toca al municipio, esto le toca a la federación, si gana Octavio Pedroza, Juan Carlos y su servidor, esta explicación infundada la vamos a eliminar. Habrá una armonización de las tres autoridades. Nuestra idea es que podamos establecer un mecanismo de coordinación y resolver las problemáticas desde donde a cada uno nos toca”.

En ese sentido, dijo sí al desarrollo urbano, pero con protección al medioambiente a través de una agenda de sostenibilidad. “Si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto, vamos a tener un San Luis maravilloso y le vamos a heredar a nuestros nietos la capital que hoy no tenemos”, finalizó.

En esta reunión, acompañaron al candidato en el presídium: Juan Carlos Velázquez Pérez, candidato a presidente Municipal de Soledad, así como José Mario de la Garza Marroquín, Luis Mahbub Sarquis, Manuel Antonio Castañedo de Alba, Carlos Medina López y Julián Abella Ramírez.

Además, estuvieron presentes los candidatos a diputados federales, Marianela Villanueva Distrito II, José Antonio Zapata Meraz Distrito V, Mauricio Ramírez Konishi Distrito III; y diputados locales Aranzazu Puente Distrito VII, Margarita Hernández Fiscal Distrito V.

