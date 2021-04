COPOCYT e IPICYT formalizaron el apoyo para el desarrollo de proyectos educativos

· El acuerdo se realizó en el marco del Programa Institutional Links 2020, COPOCYT-Fondo Newton.

Con la finalidad de apoyar el intercambio de experiencias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, para el desarrollo de proyectos vinculados entre instituciones en el Reino Unido y San Luis Potosí, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), autorizó cuatro proyectos en el marco de la Convocatoria Institutional Links 2020 COPOCYT-Fondo Newton, en áreas estratégicas y con un alto impacto para el estado.

Esta convocatoria busca consolidar colaboraciones binacionales entre grupos académicos del estado de San Luis Potosí y británicos, para apoyar el intercambio de experiencias en investigación e innovación alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.

Se formalizaron los Convenios de Asignación de Recurso con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT) para el desarrollo de los proyectos: Sustainable land use practices for Mexican drylands: Phase 1. A multi stakeholder assessment of the nexus livestock production, ecosystem services and climate change, bajo la responsabilidad técnica de la Dra. Dra. Elisabeth Huber Sannwald, en el área de cambio climático; Milpa 2030: Local farming and local produce for urban and rural food and water security in a hotter drier future, bajo la responsabilidad técnica de la Dra. Natalia Martínez Tagüeña en el área de agroindustria; y Capacity development through institutional linkage for a green and sustainable arsenic remediation process for safe food and water provision in San Luis Potosi, bajo la responsabilidad técnica de la Dra. Nadia Valentina Martínez Villegas, en el área de química.

Estos proyectos se desarrollarán con el apoyo del British Council y el COPOCYT, cumpliendo con el Acuerdo de Alianza de Operaciones del Fondo Newton, entre ambas instancias.

El Programa Fondo Newton Institutional Links tiene como objetivo crear asociaciones de investigación e innovación en Reino Unido centradas en investigación compartida y los desafíos de innovación que tienen una relevancia directa en el bienestar social y desarrollo económico de México.

