Confirma Sonia Mendoza su salida del PAN

-En los próximos días revelará al partido que se unirá

Sonia Mendoza Díaz, diputada local en San Luis Potosí, reveló que sí se va del Partido Acción Nacional (PAN).

“Me voy del PAN y ese día se van a enterar a dónde vamos un grupo muy importante de panistas, que creo que hemos sido violentados”, indicó durante una entrevista para Emsa Valles.

Indicó que en próximos días anunciará el nombre del partido al que se cambia, por lo que evitó dar más detalles al respecto.

Explicó que antes de tomar esa decisión trató de hablar con el dirigente del blanquiazul en reiteradas ocasiones, pero no fue escuchada.

“Desgraciadamente por estas personas ya no puede haber ni diálogo, (…) y quieren ganar con un partido que está cerrado, que no está trabajando y que no está haciendo estructura en el estado y está haciendo todo porque la mitad de los 6 mil 800 panistas que son, nos vayamos definitivamente, porque ven que no hay nada que hacer en el PAN con una gente que no quiere trabajar”.

Mendoza Díaz recalcó que le expuso al dirigente nacional, Marko Cortes que Acción Nacional es un circo, ya que “dan apertura para que se registra la gente y ya saben quién va a ser”.

Ejemplificó que en las candidaturas a las diputaciones federales existen ternas que ni siquiera son conocidas en la permanente nacional.

“Llegan con la propuesta directa, entonces ya no hay manera de hacer nada, porque el dueño del partido ya lo dijo”.

