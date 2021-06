Confirma Adrián Esper el fin de la dictadura

Adrián Esper Cárdenas, candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES) felicito y congratuló a Ricardo Gallardo Cardona, candidato del PVEM y PT, por la ventaja en el proceso electoral.

“Estos vatos ya a chingar su madre, (…) es muy grato para nosotros decir que es el final de la dictadura de 100 años, estamos muy contentos de estos resultados aunque no nos favorezcan mucho, (…) siempre lo he dicho, lo que interesaba es que quedara una persona que no fuera de la misma dictadura”.

Destacó que junto a su equipo están contentos de que ya no gobernarán el estado los mismos de siempre, por lo que consideró es un hecho histórico para San Luis Potosí.

Gallardo Cardona agradeció el gesto y reconoció el trabajo de Esper Cárdenas.

“Gracias a Dios se van las mafias del poder de San Luis Potosí y viene una nueva era para las y los potosinos que será sin lugar a dudas algo mucho mejor que lo que estamos viviendo”.

