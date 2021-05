Con Octavio Pedroza y Enrique Galindo Vamos a la segura a gobernar el estado y la capital, asegura Elías Pesina

• Llama a los indecisos a no desperdiciar su voto porque está en juego el futuro de las familias de San Luis Potosí.

San Luis Potosí está de fiesta y el PRI, sus sectores y organizaciones, “la CNOP, comerciantes, profesionistas, artistas, intelectuales, campesinos -mi sector-, la CTM la CROM, el sector obrero, los jóvenes, las mujeres, los discapacitados, estamos con Octavio Pedroza Gaitán, estamos con Enrique Galindo, que seguramente serán gobernador y presidente municipal”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Elías Pesina Rodríguez.

En un escenario repleto de potosinos comprometidos con el proyecto de gobierno de los candidatos del combo potosino, Octavio Pedroza y Enrique Galindo, el dirigente priista llamó a todas aquellas personas que aún no definen su voto a que no lo desperdicien “analicen, reflexionen, que sea un voto útil, no desperdicien su voto porque está de por medio el futuro de San Luis Potosí, el futuro de las familias potosinas”.

Finalmente aseguró que en la huasteca, la zona media, el altiplano y la zona metropolitana, los ciudadanos quieren el progreso, el desarrollo y la seguridad de San Luis Potosí, es por esto que el próximo seis de junio, los candidatos de la Coalición Sí, por San Luis Potosí, los candidatos del combo potosino, van a ganar y así gobernar el estado y su capital, trabajarán juntos por el bien de las familias potosinas.

