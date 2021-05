Cierra campaña el Combo de Octavio Pedroza y Enrique Galindo

En el cierre de campaña del candidato de la coalición “Si por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán, exhortó a los potosinos a votar este 6 de junio por el verdadero cambio en defensa de la patria y nuestra entidad, con la responsabilidad de la reducir las brechas sociales y la marginación, por lo que es fundamental sacar a los malos que solo quieren destruir a nuestro estado.

“Hoy, la patria está en peligro, hoy nuestro país esta amenazado y San Luis no es la excepción, tristemente nuestro enemigo es interno, nuestra patria llama a sus hijos, esa es la convocatoria que hacemos con los potosinos, hoy veo a mi país en grave riesgo con cada vez mas pobres con cada vez mas marginación con una brecha de desigualdad que se expande en toda la nación”, lamentó.

En su discurso aseguró que no van a permitir el paso de los bandidos y los que quieren destruir a nuestras familias, “somos mas los buenos que los malos, vamos a trabajar incansablemente por el estado de derecho, por generar las oportunidades, trabajo, empleo y la responsabilidad con los jóvenes en el cambio.

El candidato a la presidencia municipal de San Luis, hizo un homenaje para las victimas de victimas de covid-19, puntualizó que tras recorrer las colonias de la capital y conocer las necesidades de las familias potosinas, se comprometió a trabajar de la mano con el próximo gobernador para dar verdadera respuesta para cumplir con los potosinos. Para defender los valores de nuestra gran nación

Convocó a la unidad y al servicio a la sociedad, proteger a las familias, “llegó la hora de San Luis, vamos a regresar como gobierno a cada una de las colonias para que los potosinos comprueben que votaron bien, que votaron por los buenos y que sacaron de San Luis a los malos”.

Marko Cortez, presidente de Acción Nacional señaló que la mejor campaña fue la que encabezaron los integrantes del Combo Ganador conformado por Octavio Pedroza y Enrique Galindo, que contrastan con el perfil del candidato que tiene señalamientos con la delincuencia organizada, “hay que elegir entre el bien y el mal”,

“No podemos no debemos permitir que este estado se convierta en un narco-estado”, indicó al refutar el actuar de FGR, que no ha hecho nada para detener para quien pretende ser gobernador, lamentó que la federación no haya profundizado en las investigaciones contra el aspirante que tiene nexos con y ponerle un alto a quien se presenta como verde pero morena por dentro. Pidió el voto de conciencia y útil que detenga la delincuencia y la inseguridad.

De la misma manera llamó a votar por Juan Carlos Velázquez, para extirpar el tumor de los Gallardo en Soledad de Graciano Sánchez, de la mano con las diputaciones locales y federales.

En su participación, Elías Pecina aseguró que los sectores que conforman al PRI respaldan absolutamente a Octavio Pedroza Gaitán y a Enrique Galindo por la gubernatura y la presidencia municipal de San Luis Potosí, ya que son los mejores perfiles para gobernar en el estado y la zona metropolitana, “queremos el desarrollo, el progreso y la seguridad”, sentenció.

Oscar Vera Fabregat, indicó que la coalición “Si por San Luis” indicó que este es un ejemplo claro para los comicios federales del 2024 donde se juega la presidencia de la república.

