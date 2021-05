Candidato a la gubernatura por Nueva Alianza da positivo a Covid-19

Francisco Javier Rico, candidato a la gubernatura por San Luis Potosí, resultó positivo a las pruebas de Covid-19, efectuadas con el objetivo de asistir al debate organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (Ceepac).

“Muy querido San Luis Potosí, estamos en pie de lucha, porque somos la única y verdadera opción de la gente, porque somos justo como tú, enfrentamos graves problemas, resistimos, vencemos y seguimos adelante”.

La explicación fue a travez de un comunicado en donde se explicó, para cumplir con los requisitos que se solicitaron para poder participar en el debate del próximo domingo.

“Soy ya parte de la tremenda estadística que ha llenado de dolor y problemas a nuestro mundo desde hace más de 1 año. Soy el potosino 62, 801 que ha tenido que batallar con este mal, pero seré el primero en hacer cosas definitivas para derrotarlo al tener tu confianza el próximo 6 de junio. No paramos, me siento bien, estoy fuerte y de pie, no tengo síntomas y seguiré trabajando desde mi casa, como lo han hecho miles de maestros que, como yo, han seguido en sus labores a distancia”.

Detalló que seguirá haciendo campaña desde redes sociales, hasta su reincorporación formal el lunes 17 de mayo.

“Desde casa, cuidado, sí, bien guardado, pero doblemente motivado, les mando un gran saludo, y les pido, les suplico nos cuidemos hoy más que nunca porque esto no ha acabado, pero lo vamos a derrotar, porque a un maestro, nada lo vence. Tengo Covid 19 pero también tengo algo mucho más fuerte que eso. (…) La campaña continúa, verán las ideas de los maestros de San Luis por todas partes, yo seguiré trabajando desde aquí, juntos, nada nos vence y lo vamos a demostrar”.

