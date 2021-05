Basificaremos al personal de salud por derecho, no por capricho de “líderes” sindicales: Ricardo Gallardo Cardona

• El candidato de “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino ofreció soluciones reales a las ínfimas condiciones laborales de personal de salud.

Ricardo Gallardo Cardona llamó a mantener la unidad y salir a votar este 6 de junio por su proyecto social de gobierno, el único que hará los cambios necesarios para restablecer la salud, la igualdad, la seguridad y el bienestar de las familias de las cuatro regiones del Estado.



Desde Ciudad Valles, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino dijo que, ante los embates desesperados del mal gobierno, quien sigue pagando con dinero de los potosinos a medios nacionales y locales para seguir difamándolo, las y los potosinos ya decidieron que él será el próximo gobernador y los convocó a mantenerse unidos y listos para sacar a la mafia del poder este 6 de junio.

“Llegó el momento del cambio. En mí, los potosinos un gobernador que no tiene miedo, un gobernador al que no le va a temblar la mano. Como ya lo he demostrado, voy a estar cerca de las familias de las cuatro regiones del Estado como hasta ahora lo he hecho, no descansaré hasta que la tranquilidad y el bienestar regresen a los hogares”, expresó en su reunión con jóvenes vallenses.

“El Pollo” Gallardo expresó que el mal gobierno tuvo 90 años para construir un San Luis Potosí próspero e igualitario, pero sólo lo hundió en la desigualdad, el desempleo y la violencia, y ahora, ante el temor de perder la gubernatura, difama al rival más fuerte en esta contienda y promete a las y los potosinos hacer lo que nunca hizo.

“Por ahí al personal de salud le andan prometiendo ahora sí darle su base cuando en 6 años nunca lo hicieron, nosotros no andamos con cuentos, les daremos certeza laboral a las y los trabajadores de la salud del Estado por derecho, no por capricho de sus líderes sindicales, que apoyan a una candidata que los abandonó en la pandemia y cuya irresponsabilidad causó el contagio de más de 5 mil 700 trabajadores y la muerte de 70 de ellos”, puntualizó.

Finalmente, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) afirmó que el cambio verdadero ya nadie lo detiene, por lo que este 6 de junio, las mafias del poder saldrán del Palacio de Gobierno para comenzar una nueva etapa de cambios y de mejorías a la vida del pueblo potosino.

