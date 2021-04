Alta expectativa laboral ofrece a sus egresados, la Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Químicas de las UASLP

El doctor Rodolfo González Chávez, coordinador de la Licenciatura de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dio a conocer que esta carrera cuenta con muchas oportunidades de insertarse en el mercado laboral rápidamente.

Sobre el perfil de ingreso para los aspirantes a esta carrera, el doctor Rodolfo González comentó: “La Licenciatura en Química aborda el que los jóvenes que ingresen a la carrera puedan manipular y transformar la materia. Por lo que esperamos que al ingresar tengan conocimientos básicos de química, matemáticas, física y biología”.

Dijo que el Licenciado en Química es el profesionista que es experto en el análisis y síntesis química, que trabaja con una variedad de materiales, ya sea inorgánicos, orgánicos y biológicos. “Estudia sus mecanismos de transformación y la caracteriza, tiene una capacidad emprendedora para impulsar el desarrollo y la innovación en la industria química, así como la investigación”.

Explicó que es deseable que se tengan habilidades en el uso de equipo de laboratorio, capacidad de comunicación oral y escrita, trabajar en equipo. Así como la resolución de problemas, creatividad y liderazgo, pero, sobre todo, aptitudes y valores, emprendedores, compromiso social y sólidos valores éticos”.

De igual manera, el doctor González Chávez destacó que el 88 por ciento de los egresados, consiguen su primer trabajo en los primeros cinco meses después de egresar. “En lo particular, no conozco a nadie que después de ese tiempo, no cuente con un empleo”.

La carrera de Química es muy versátil, ya que se trata de una ciencia pura, donde las áreas de oportunidad son muy extensas, “donde no hay que memorizar la tabla periódica de los elementos, solamente hay que saber utilizarla, hay que saber muy bien las propiedades periódicas y con eso es más que suficiente para poder aplicarla en la manipulación y transformación de la materia”. Concluyó.

