Advierte SUTSGE que Oficialía Mayor seguirá tomada hasta que gobierno cumpla

En reciente comunicado y después de 4 días de la toma de las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, su líder sindical, Bernardina Lara Argüelles da a conocer que hoy sábado 3 de abril se reunirá el SUTSGE con el Secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, para analizar la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente; de los cuales, 12 habían sido reinstalados, mismos que nuevamente fueron corridos con el afán de tener lugares para los recomendados de la administración actual.

Lara Argüelles, agregó que los demás puntos no podrán analizarse, ya que el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, no se encuentra en la ciudad; ya que se fue de vacaciones de Semana Santa al vecino estado de Querétaro y regresará hasta el próximo martes, por lo que no se pueden tratar los asuntos en relación con el pago de adeudos a la Dirección de Pensiones, los pagos a jubilados, entre otros pendientes.

Dicho lo anterior, reiteró la lideresa del SUTSGE que: “las oficinas de la Oficialía Mayor seguirán tomadas hasta que resuelvan los puntos que a esta fecha no han cumplido”.

Paralelamente, Nina, solicita a sus representados que están acudiendo a la manifestación, lo hagan procurando todas las medidas de prevención al guardar sana distancia, usar cubrebocas y lavar sus manos con los insumos y mobiliario de higiene que se han colocado; finalmente les agradece su participación y les saluda fraternalmente.

