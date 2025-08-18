RUTH GONZÁLEZ TOMA PROTESTA A COMITÉS MUNICIPALES DEL PVEM EN MOCTEZUMA Y AHUALULCO

* La familia verde crece y se consolida en todo el territorio potosino gracias al trabajo incansable de la Senadora de la República

Arropada por cientos de familias de Moctezuma y Ahualulco, la Senadora Ruth González Silva arribó este día a estos municipios para tomar protesta a los Comités Municipales del Partido Verde, a quienes comprometió a trabajar en beneficio de todas las y los potosinos.

La Senadora por San Luis Potosí se dirigió a los habitantes de Moctezuma y Ahualulco para refrendar su compromiso de trabajar pro el incremento del presupuesto para apoyos sociales y proyectos de infraestructura, los cuales representan una prioridad en los municipios.

A los integrantes de los nuevos Comités, Ruth González llamó a trabajar todos los días y convertirse en gestores que resuelvan las necesidades de sus comunidades, además de que son desde ya los encargados de que se garantice la continuidad política en sus municipios.

Finalmente, la Senadora de la República anunció que no descansará hasta recorrer los 59 municipios y conformar todos los comités, ya que así se podrá mostrar la fuerza política de un movimiento que trabaja en favor de la gente, lo que ha transforma a San Luis Potosí como uno de los más competitivos en cuanto a desarrollo económico, social y educativo.