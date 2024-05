Multitudinario cierre de campaña senatorial de Ruth González

Rodeada de más de 50 mil personas, enarbola la filosofía del proyecto social de Gobierno de “primero todas y todos”

La candidata aseguró que representa a un proyecto humanista y progresista cuyo objetivo es apoyar a quienes menos tienen, pero también a quienes ya tienen y a quienes quieren más.

Al grito de “¡Ruth Senadora!” más de 50 mil personas acudieron a brindar todo el cariño y respaldo a Ruth González en el cierre de 90 días de una campaña histórica que la llevó a recorrer los 58 municipios de las cuatro regiones del Estado, convirtiéndola en la favorita para ser la próxima Senadora demostrando la gran fuerza ciudadana que pintará verde todo San Luis Potosí.



Familias completas de San Luis, Soledad, Cerro de San Pedro, Mexquitic y contingentes de los municipios del interior del Estado abarrotaron la Plaza de Fundadores de la capital potosina para dar el apoyo total a Ruth González, quien agradeció las muestras de amor y cariño durante los tres meses que duró la campaña a los que dijo que “ustedes me brindarán su apoyo total y yo desde el Senado pondré mi fuerza, mi empatía y apoyo total para ayudar a cumplir sus proyectos” y ser una férrea defensora de los grupos vulnerables, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad.

“En este proyecto social de gobierno que enarbola el Partido Verde y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona queremos que la gente históricamente marginada suba por la escalera del progreso y las oportunidades, pero también que los que ya tienen suban aún más hacia el éxito y que las personas que quieran más progresen y ayuden a quienes menos tienen generando empleos, inversiones e impuestos”, aseguró Ruth González en su mensaje a los miles de asistentes.

Entre porras, banderas, pancartas, lonas, música, globos y pirotécnica, Ruth González refrendó el compromiso de ser una gestora incansable para que el Gobernador Ricardo Gallardo duplique los programas sociales y amplíe los beneficiarios, “Somos un proyecto humanista y progresista cuyo objetivo apoyar a quienes menos tienen, pero también a quienes ya tienen y a quienes quieren más”, como ejemplo están la pensión a madres solteras y adultos mayores que pasarán de recibir 3 mil a 6 mil pesos, además la creación de la beca para niñas y niños de primaria.

Porque es tiempo de las mujeres, Ruth González llamó a las madres de familia, a las trabajadoras, a las cuidadoras, a las jóvenes estudiantes, a las abuelitas a las que dijo que siempre les ha tocado encargarse de los asuntos importantes del hogar, pero ahora también deben hacerlo de la vida política de México y San Luis Potosí, por eso las convocó a convertirse en defensoras del cambio que ahora tenemos y convencer a sus familias de que “no podemos permitir el regreso de la herencia maldita, con su atraso, su falta de inversión, su pobreza y su rechazo por el pueblo potosino”.

Acompañada por Sonia Mendoza, candidata a presidenta municipal de la capital, las y los candidatos a diputados federales y locales, Ruth González, aseguró que su misión es “brindar oportunidades a todas las personas independientemente de su edad, su género, su ideología religiosa y política, de su lugar de residencia y de su etnia y nacionalidad”, por eso convocó a todos los habitantes de San Luis Potosí para que el próximo domingo 2 de junio salgan a votar, a no confiarse y defender el cambio y la transformación que ahora hay en todo el Estado, nuevas carreteras, escuelas remodeladas hospitales rehabilitados y equipados, más empleo, más movilidad, más proyectos productivos y de inversión, un Gobierno como siempre lo anhelamos y que ahora no podemos perder.

