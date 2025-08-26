RUTH GONZÁLEZ RESPALDA UNIDAD Y AGENDA LEGISLATIVA DEL PVEM EN EL SENADO

* Subrayó que los votos del grupo parlamentario han sido decisivos para aprobar reformas que ya transforman la vida de millones de personas

* Celebra la participación de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante los trabajos de la reunión plenaria del PVEM

Ciudad de México a 26 de agosto.- La senadora Ruth González Silva se sumó al respaldo expresado por Manuel Velasco y Karen Castrejón durante la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que la bancada ratificó su compromiso con México y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

González Silva reconoció la unidad del grupo parlamentario y coincidió en que el Verde ha sido pieza clave en la construcción de consensos dentro del Senado, además de consolidarse como la tercera fuerza política en la Cámara Alta gracias al trabajo de sus integrantes y al liderazgo de Manuel Velasco y Karen Castrejón.

Subrayó que los votos del grupo parlamentario han sido decisivos para aprobar reformas que ya transforman la vida de millones de personas, asimismo destacó el firme propósito de sumar esfuerzos para impulsar los temas más relevantes para el desarrollo de México.

“La Presidenta cuenta con un apoyo sólido desde nuestra bancada. Hemos acompañado reformas que generan cambios reales, y en este nuevo periodo legislativo seguiremos respaldando su proyecto de nación”, afirmó.

González Silva destacó que el PVEM impulsará propuestas en medio ambiente, salud, seguridad y equidad de género, al tiempo que mantendrá la coordinación con Morena y el PT para avanzar en las reformas de gran calado que requiere el país.

La legisladora también celebró la participación de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, donde coincidieron en que México es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo gracias a su riqueza cultural, natural e histórica, y aseguró que el país cuenta con un gran potencial para seguir creciendo en este sector estratégico.