RUTH GONZÁLEZ CELEBRA NUEVA ETAPA DE RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE MÉXICO Y CANADÁ

* México y Canadá elevan su relación a asociación estratégica integral con el Plan de Acción 2025-2028.

* Canadá es ya el tercer inversionista en México, con casi 3 mil empresas en operación, afirmó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

Ciudad de México; 19 de septiembre.- Al celebrar que que México y Canadá eleven su relación bilateral a una asociación estratégica integral, la Senadora Ruth González Silva aseguró que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 marca el inicio de una nueva etapa de cooperación sustentada en cuatro pilares: prosperidad económica; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad.

Al participar en la reunión en honor al primer ministro de Canadá, Mark J. Carney, junto con más de 200 empresarias y empresarios de ambas naciones, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, en el Senado de la República subrayó que el fortalecimiento de este vínculo abre oportunidades para un crecimiento más sólido, dinámico y con visión de futuro en beneficio de ambos pueblos.

Al coincidir con el canciller Juan Ramón de la Fuente, González Silva destacó que Canadá es ya el tercer país con mayor inversión en México, con la presencia de aproximadamente 2,933 empresas, lo que refleja la valiosa relación de amistad y cooperación entre ambas naciones.

“Nuestra relación con Canadá se fortalece cada día, uniendo la economía, la cultura y los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países”, destacó la legisladora por San Luis Potosí.

Asimismo señaló que Canadá, al igual que Estados Unidos, son aliados clave de México; “juntos avanzamos en economía, cultura y cooperación, fortaleciendo nuestra amistad histórica”, finalizó