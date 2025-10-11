RUTH GONZÁLEZ APOYA A FAMILIAS DE AHUALULCO CON CISTERNAS DE AGUA

• La Senadora por el Partido Verde continúa la gestión en favor de grupos vulnerables

La senadora Ruth González Silva entregó cisternas de agua a familias del municipio de Ahualulco, esto, como parte de las acciones de gestión que impulsa para mejorar la calidad de vida de las y los potosinos que más lo necesitan.

Durante la entrega, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó que el acceso al agua es un derecho esencial y un factor clave para el bienestar de las comunidades rurales. Subrayó que estas cisternas permitirán a las familias almacenar y aprovechar mejor este recurso vital, especialmente en temporadas de escasez.

González Silva reconoció la colaboración del Comité Ciudadano, cuyos integrantes han sido aliados fundamentales en la identificación de necesidades y en la implementación de apoyos que benefician directamente a las familias. Afirmó que su trabajo en el Senado se mantiene enfocado en la gestión de programas que fortalezcan el desarrollo social de todos los rincones de la entidad potosina.

Finalmente, la senadora reafirmó su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, impulsando acciones que reflejen resultados concretos y que contribuyan a construir un San Luis Potosí más justo, solidario y con mejores oportunidades para todas y todos.