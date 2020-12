Rúben Guajardo y Max Jasso se suman a Octavio Pedroza

“Cada día somos más en este proyecto que es incluyente y se le apuesta a la unidad de la militancia”, asegura el precandidato a la gubernatura por el PAN.

En una reunión con la militancia panista en la capital potosina, el diputado local, Rubén Guajardo Barrera y el ex presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Max Jasso Padrón respaldan y se suman al precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán.

“En el PAN necesitamos un candidato que transpire su ideología y replique sus valores; sólo así, tendremos un gobierno humanista, solidario y 100 por ciento panista, en donde todas y todos seamos incluidos”, afirmó el diputado Rubén Guajardo Barrera.

Por su parte, Max Jasso dijo “que en el ánimo por construir permanezca firme el ideal de la victoria. Con diálogo y determinación, hemos decidido acompañar el proyecto de Octavio Pedroza rumbo a la candidatura del PAN por la gubernatura del Estado de San Luis Potosí”.

Pedroza Gaitán agradeció dicho respaldo, porque Acción Nacional está listo para lograr el cambio que San Luis Potosí necesita, “sé que vendrán tiempos mejores, por eso vamos juntos construyendo confianza y agradezco a todos los militantes por ser ese impulso que me motiva a trabajar por un mejor futuro, porque cada día somos más en este proyecto que es incluyente y apostándole siempre a la unidad de los panistas potosinos”.

De igual forma, líderes y militantes del Altiplano y Huasteca Potosina, como el ex diputado y ex alcalde de San Martín Chalchicuautla, José Guadalupe Rivera Rivera; el ex alcalde de Aquismón, Víctor Hugo Martínez; el ex alcalde de Xilitla, Javier Pacheco Sánchez; el fundador del PAN en Aquismón, Olivo Martínez Borja e Iván Estrada del Altiplano Potosino, decidieron respaldar este proyecto, porque se requiere de un candidato honesto, con gran trayectoria política y experiencia en la función pública para representar a Acción Nacional y ser el próximo gobernador de San Luis Potosí.

