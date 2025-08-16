ROTUNDO ÉXITO DEL CAMPEONATO DE CABALLOS BAILADORES EN LA FENAPO

* La Tierra Ganadera de la Feria Nacional Potosina 2025 recibió a 32 caballos de distintos lugares del país en el primer torneo del estilo ecuestre artístico.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) organizó con éxito el Primer Campeonato Nacional de Caballos Bailadores como parte de las múltiples actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 con la participación de 32 caballos de distintos lugares del país y una bolsa de más de 100 mil pesos en premios en la «Tierra Ganadera».

Como parte del trabajo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el evento fue organizado por la Dirección de Ganadería de la Sedarh con la participación de equipos y jinetes de Jalisco, Guerrero, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí en distintas categorías de razas español, Frisian y Cruzas, dio a conocer el titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas.

Los ganadores en la categoría de caballos españoles: Primer lugar la Cuadra JM; segundo Cuadra La Guayaba y tercero Cuadra Estado de México; en la categoría Frisian el primer lugar fue para la Cuadra María Victoria; segundo Cuadra Giligan y tercero Cuadra Misericordia.

En la categoría Cruzado: primer lugar para Cuadra Cahuyo; segundo para Cuadra Rodríguez y tercero Cuadra Azteca, que recibieron monturas y reconocimientos.