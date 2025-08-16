17.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ROTUNDO ÉXITO DEL CAMPEONATO DE CABALLOS BAILADORES EN LA FENAPO

By Redacción
86
spot_img
sábado, agosto 16, 2025

* La Tierra Ganadera de la Feria Nacional Potosina 2025 recibió a 32 caballos de distintos lugares del país en el primer torneo del estilo ecuestre artístico.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) organizó con éxito el Primer Campeonato Nacional de Caballos Bailadores como parte de las múltiples actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 con la participación de 32 caballos de distintos lugares del país y una bolsa de más de 100 mil pesos en premios en la «Tierra Ganadera».
Como parte del trabajo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el evento fue organizado por la Dirección de Ganadería de la Sedarh con la participación de equipos y jinetes de Jalisco, Guerrero, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí en distintas categorías de razas español, Frisian y Cruzas, dio a conocer el titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas.
Los ganadores en la categoría de caballos españoles: Primer lugar la Cuadra JM; segundo Cuadra La Guayaba y tercero Cuadra Estado de México; en la categoría Frisian el primer lugar fue para la Cuadra María Victoria; segundo Cuadra Giligan y tercero Cuadra Misericordia.
En la categoría Cruzado: primer lugar para Cuadra Cahuyo; segundo para Cuadra Rodríguez y tercero Cuadra Azteca, que recibieron monturas y reconocimientos.

Artículo anterior
INICIA EN LA HUASTECA PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA JÓVENES
Artículo siguiente
PROMUEVEN CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL DURANTE LA FENAPO 2025
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.