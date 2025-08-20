RIVIERA HUASTECA IMPULSARÁ SIN LÍMITES EL TURISMO Y LA ECONOMÍA REGIONAL

* El proyecto turístico tendrá paradores culturales y gastronómicos, impulsado con una inversión de 180 millones de pesos.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la creación de la “Riviera Huasteca”, un proyecto turístico innovador que transformará la Autopista Ciudad Valles–Tamazunchale con modernos paradores que integrarán gastronomía, artesanía y cultura local.

Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia única a los visitantes, destacando la riqueza de los pueblos originarios.

Al respecto la Secretaría de Turismo detalló que la nueva ruta permitirá un acceso más ágil a los principales atractivos de la Huasteca Potosina, como el Jardín Escultórico de Edward James, la Cascada de Tamúl y el Castillo de la Salud. Además, fortalecerá sin límites la economía regional al impulsar el comercio local y preservar la identidad cultural de la zona.

La secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, resaltó que se destinarán 180 millones de pesos al proyecto, lo que reafirma el compromiso estatal con el desarrollo turístico.