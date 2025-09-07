RINDEN PROTESTA INTEGRANTES DEL CONSEJO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

* Es un cargo honorario con duración de tres años para un Consejo Ciudadano con perfiles idóneos.

La Secretaría General de Gobierno (SGG) tomó protesta a los cuatro nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas, quienes representan a familiares de personas víctimas en situación de desaparecidas o no localizadas, especialistas en materia de derechos humanos y búsqueda de personas y a una organización de la sociedad civil.

Con la representación del secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, resaltó la importancia del Consejo Ciudadano como órgano de consulta, al estar conformado con una perspectiva de derechos humanos, equidad de género y que promueve la participación de la sociedad, acorde con la visión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Con la presencia del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Israel Mendoza Espinosa, el funcionario estatal destacó que con la incorporación de cuatro integrantes al Consejo se fortalece la labor de la CEBP ya que en los últimos años el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona le ha dado un apoyo sin límites, que se traduce en capacitación, mejoras en equipamiento tecnológico, uniformes y vehículos que se utilizan de manera cotidiana.