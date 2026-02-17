13.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO Y VOLARIS PRESENTAN 5 NUEVOS DESTINOS EN S.L.P.

By Redacción
114
spot_img
miércoles, febrero 18, 2026

• El Gobernador del Estado y directivos de la aerolínea anunciaron las nuevas rutas de San Luis Potosí a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó las cinco nuevas rutas nacionales e internacionales de la aerolínea Volaris que conectarán a San Luis Potosí con Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos, lo que impulsará la conectividad sin límites, el turismo, facilitará los vínculos comerciales y fortalecerá el dinamismo de la Entidad.
En el Centro de Negocios Potosí, acompañado de directivos de la aerolínea, el Gobernador destacó que estas rutas confirman el cambio que se vive en San Luis Potosí, un momento histórico en proyección y confianza, consolidándose como un punto de partida de movilidad, al resaltar que el Estado ha logrado captar más de 8 mil 500 millones de dólares en inversión extranjera.
Ricardo Gallardo destacó que estas nuevas rutas responden a la creciente demanda del mercado y posicionan a San Luis Potosí como un hub aéreo competitivo y dinámico, y se suman a los vuelos recientemente anunciados hacia el AIFA de la Ciudad de México y Monterrey de Viva Aerobus y las anunciadas el año pasado a Dallas, Houston y San Antonio, Texas.
Dionisio Arturo Pérez, Vicepresidente de
Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, destacó que San Luis Potosí es uno de los polos industriales más importantes del país y un mercado natural para la conectividad aérea, por lo que estas rutas detonarán mayor inversión, turismo y competitividad regional.

Artículo anterior
INAUGURA RICARDO GALLARDO EL MUNDIALITO ESCOLAR 2026
Artículo siguiente
UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS ASEGURA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD POTOSINA: COESPO
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.