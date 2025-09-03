27.2 C
San Luis Potosí
RICARDO GALLARDO Y EMPRESARIOS POTOSINOS INICIAN GIRA DE TRABAJO EN JAPÓN

miércoles, septiembre 3, 2025

• Ricardo Gallardo se reúne con autoridades de JETRO, organismo autónomo gubernamental dedicado a la promoción del comercio internacional del país asiático.

Durante el primer día de trabajo de la misión comercial que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabeza por Japón para abrir oportunidades globales sin límites a San Luis Potosí, se llevó a cabo una reunión con empresarios que integran la Japan External Trade Organization (JETRO), organismo autónomo gubernamental dedicado a la promoción del comercio internacional de Japón.
Durante el encuentro, el mandatario estatal presentó a los empresarios potosinos que lo acompañan a sus pares nipones, quienes encabezados por Mio Kawada, vicepresidenta ejecutiva de JETRO, manifestaron el interés de instalar empresas japonesas en territorio potosino.
Gallardo Cardona les anunció que su Gobierno inaugurará en Japón su primera oficina internacional, la cual funcionará como un centro de enlace para atraer inversiones y promover productos potosinos en el mercado asiático, a lo cual la funcionaria de JETRO se comprometió a cubrir informativamente el evento inaugural, a través de uno de los más influyentes diarios del país asiático, el cual es administrado por el Gobierno nipón.
La delegación de esta misión comercial que busca abrir más oportunidades para San Luis Potosí en el mercado internacional, está integrada por representantes de diversos grupos empresariales, como Argos, Parque Industrial WTC; Grupo KMM; Grupo Daikin, Mexcentrix, Naturgy, lue Stone y Canaco Servytur.

