RICARDO GALLARDO SE MANTIENE ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS

• El ranking Mitofsky de julio lo ubica en el cuarto lugar nacional, con 53.1 por ciento de aprobación ciudadana.

Próximo a cumplir su cuarto año al frente del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona ha logrado mantenerse entre los gobernadores mejor evaluados del país, al ubicarse en el mes de julio en la cuarta posición nacional, con el 53,1 por ciento de aprobación en el ranking Mitosfky.

A diferencia de los mandatarios estatales de la herencia maldita, que en los últimos 30 años no lograron rebasar la media tabla, Gallardo Cardona ha consolidado su posición como uno de los gobernadores con mayor aprobación ciudadana a nivel nacional.

Esta mayoritaria aprobación ciudadana se explica por la serie de acciones estratégicas impulsadas por su administración; entre ellas, la modernización de la infraestructura estatal, la atracción de nuevas inversiones, la implementación de programas sociales, así como el mejoramiento de la seguridad pública.

Apenas la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le asignó al estado de San Luis Potosí un avance significativo en la lucha contra la pobreza, gracias a los programas sociales implementados por Ricardo Gallardo, que rescataron de esa condición a más de 340 mil personas.