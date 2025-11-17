RICARDO GALLARDO SE MANTIENE ENTRE LOS 3 GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS

• El Ranking Mitofsky lo ubica en el tercer lugar nacional durante el mes de octubre.

En el mes de octubre, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó en el tercer lugar de aceptación ciudadana entre los 32 mandatarios estatales del país, de acuerdo al más reciente Ranking Mitofsky, difundido por el diario El Economista.

El mandatario potosino tuvo el 54.8 por ciento de aprobación, superado sólo por Mara Lezama, de Quintana Roo y Tere Jiménez, de Aguascalientes. Con esta calificación Gallardo Cardona se mantiene, en lo que va del año, entre los tres gobernadores del país con mayor respaldo de sus gobernados.

Esta mayoritaria aprobación ciudadana se explica por la serie de acciones estratégicas impulsadas por su administración; entre ellas, la modernización de la infraestructura estatal, la atracción de nuevas inversiones, la implementación de programas sociales, así como el mejoramiento de la seguridad pública.

En lo que será su quinto año de Gobierno, el mandatario potosino ha anunciado una inversión multimillonaria para seguir fortaleciendo la infraestructura, así como ampliar los programas sociales que benefician a miles de familias potosinas con becas económicas, becas alimentarias, predios para construcción de viviendas, seguro escolar contra accidentes, transporte gratuito, entre otras acciones que le han ganado la aprobación de sus gobernados.