RICARDO GALLARDO SE MANTIENE COMO REFERENTE NACIONAL DE BUEN GOBIERNO

• El mandatario potosino obtiene el segundo lugar en el Ranking Mitofsky

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su posición entre los líderes mejor evaluados de México al situarse en el segundo lugar nacional del prestigioso Ranking Mitofsky correspondiente al mes de enero.

Con una aprobación ciudadana del 56 por ciento, el mandatario no solo mejora su puntuación respecto al periodo anterior, sino que se posiciona como el gobernante mejor calificado de la región Bajío-Occidente, consolidando una tendencia de aceptación que lo mantiene de forma constante en los primeros lugares de las evaluaciones nacionales.

Este nivel de confianza por parte de las y los potosinos es el resultado directo de una agenda de gobierno enfocada en romper con décadas de rezago mediante políticas públicas de alto impacto social y económico.

Destaca la inversión sin precedentes en infraestructura vial y conectividad que ha modernizado las cuatro zonas de la entidad, facilitando el acceso a servicios y potenciando la competitividad para la atracción de capitales. Este dinamismo se complementa con apoyos sociales directos a sectores vulnerables, garantizando que el crecimiento estatal se traduzca en beneficios tangibles para las familias.

Entre los proyectos estratégicos que concluirán este año destacan la rehabilitación integral de las laterales de la carretera 57; el puente de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, la ampliación de la Ruta Alterna, así como nuevas carreteras regionales.

En conectividad, se tiene contempladas nuevos vuelos a Chicago, Puebla y Guadalajara, la posible ampliación del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga y el arranque del Aeropuerto de Tamuín, que detonará el desarrollo de la Huasteca.