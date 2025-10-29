15.1 C
RICARDO GALLARDO RESPALDA PROPUESTA DE CONDONAR COBRO DE LUZ EN MUNICIPIOS AFECTADOS

miércoles, octubre 29, 2025
* El Gobernador destacó que la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum beneficiaría a miles de familias de la Huasteca que enfrentan afectaciones por las lluvias.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respaldó la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condone o reduzca temporalmente el cobro de tarifas eléctricas en los municipios más afectados por las lluvias e inundaciones en la región Huasteca.
El Mandatario Estatal dijo que la medida sería muy viable y de gran beneficio social, al recordar que algunos municipios registran un alto consumo eléctrico por las altas temperaturas y han enfrentado semanas difíciles a causa de las lluvias, “creemos que sería de gran ayuda el tener una rebaja en la tarifa eléctrica o condonación que es lo que está viendo por algunos dos meses”, agregó.
Detalló que los municipios más afectados son: San Vicente, Tanquián, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tamazunchale, Coxcatlán, donde cientos de viviendas sufrieron pérdidas materiales y daños por lo que resaltó sería una acción solidaria para aliviar la carga económica.
Finalmente, resaltó que a la par de estas medidas de gran importancia, el Gobierno del Estado realiza censos en los hogares para la entrega de apoyos económicos, además de paquetes de enseres domésticos, colchones, refrigeradores y estufas, y reiteró que nadie se quedará sin el apoyo de su administración.

