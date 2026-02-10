7.2 C
RICARDO GALLARDO RESCATA Y MODERNIZA CARRETERA EL HIGO

martes, febrero 10, 2026

• Además de la renovación de la carretera que comunica a los municipios de San Vicente Tancuayalab y El Higo, Veracruz, el Gobernador del Estado anunció la creación del bulevar sobre la mancha urbana de este camino.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, arrancó la rehabilitación de la carretera San Vicente–El Higo de 15 kilómetros de longitud, que fortalecerá la conectividad con el vecino estado de Veracruz y detonará el comercio, la ganadería y el turismo en la Huasteca, confirmando el cambio que se vive y se siente en la Entidad.
El Mandatario Estatal subrayó que será una renovación completa de la carretera; se levantará la carpeta asfáltica que se encontraba en pésimo estado, abandonada por la herencia maldita, y se implementará una obra de calidad como las que caracteriza y ejecuta el Gobierno del Estado, reduciendo 40 minutos de recorrido, lo que promoverá una movilidad sin límites de estudiantes, trabajadores y productores.
En un ambiente de fiesta y entre cientos de familias de San Vicente agradecidas por esta obra, el Gobernador Ricardo Gallardo anunció la construcción sobre esta misma ruta de un bulevar de un kilómetro con iluminación que complementará y mejorará la imagen urbana y la seguridad vial, al reiterar que se impulsan proyectos que generan bienestar y elevan la plusvalía de la región.
El Mandatario Estatal destacó que esta carretera se integra a una red de infraestructura que ya conecta municipios como Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Tanquián, el Eje Xolol, además de proyectos como la RedMetro, paradores turísticos y espacios deportivos: «son resultados; la Huasteca tiene un Gobierno que trabaja todos los días en las cuatro regiones», afirmó.

