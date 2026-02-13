RICARDO GALLARDO REFUERZA PROTECCIÓN SANITARIA CON BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN

• A través del programa “Visitando Corazones”, el mandatario estatal intensifica la prevención epidemiológica con la instalación de módulos estratégicos para garantizar el bienestar de la población.

• Hasta el momento se han aplicado más de 300 inmunológicos contra este padecimiento.

En un firme compromiso por salvaguardar la salud pública y fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en el Estado, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los módulos de vacunación contra el sarampión ya están funcionando a partir de este día y hasta el próximo domingo 15 de febrero.

Dijo que estos espacios de salud son atendidos por brigadistas del programa Visitando Corazones y se encuentran operando en el Palacio de Gobierno, el Jardín de Tequis, el Atrio de la Iglesia del Saucito, así como en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Luego se señalar que estas acciones forman parte de una estrategia integral de protección, a través de la cual se han aplicado ya 300 mil vacunas, puntualizó que los módulos brindarán servicio gratuito en un horario de 9:00 a 17:00 horas, permitiendo que la población cuente con opciones cercanas y accesibles para completar sus esquemas de vacunación.

Ricardo Gallardo Cardona detalló que la prioridad de su gobierno es brindar una atención preventiva de calidad, enfocándose especialmente en los sectores más vulnerables. Por ello, la convocatoria está dirigida a niñas y niños de 12 y 18 meses de edad, así como a menores de uno a 10 años que tengan esquemas incompletos.

Asimismo, el mandatario hizo un llamado especial a las personas de entre 10 y 49 años que desconozcan su estatus vacunal para que aprovechen este esfuerzo institucional y se protejan contra esta enfermedad.