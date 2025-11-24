RICARDO GALLARDO REFRENDA COMPROMISO CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

• En este Gobierno del cambio, se fortalece a las mujeres con mejor educación, salud, emprendimientos y apoyos sociales.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la ceremonia conmemorativa, en la que reiteró que la igualdad, la dignidad y la libertad de las mujeres y las niñas son derechos sin límites que se garantizan en este Gobierno.

Acompañado por la Senadora Ruth González Silva, funcionarias estatales, colectivos y representantes de diversos sectores, el Mandatario estatal subrayó que esta fecha debe entenderse como un llamado a la conciencia social, a la responsabilidad compartida y a la acción permanente para erradicar todas las formas de violencia y resaltó que actualmente el Estado vive un momento de cambio, en el que se construye una sociedad desde el respeto y la igualdad.

Gallardo Cardona precisó que se impulsan acciones sostenidas a favor de la igualdad, se fortalecen programas de prevención, capacitación y reformas legales que amplían la protección para mujeres y niñas, además se fortalecen los centros de justicia y la educación.

Anunció la campaña “Libres y Sin Miedo”, a cargo de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), inspirada en historias reales que busca visibilizar, empoderar y acompañar a las potosinas para un futuro sin violencia.

“Este Gobierno seguirá trabajando para que las mujeres vivan en entornos seguros, con igualdad de oportunidades, aún falta mucho por hacer, pero todas y todos los potosinos vamos en la dirección correcta”, agregó.

Finalmente destacó que el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ha facilitado más de 887 millones de pesos en créditos, el DIF Estatal ha entregado más de 11 mil 700 kits de menstruación digna, 11 clínicas rosas, además de actividades como la Carrera “Potosinas sin Límites”, el mercadito Expo Emprende Mujeres: Juntas Avanzamos Todas, más de 65 actividades en las cuatro regiones, el reconocimiento “Potosina del Año” y apoyos a mujeres destacadas.