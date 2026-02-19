32.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO RECONOCE AL EJÉRCITO COMO ALIADO EN SEGURIDAD

By Redacción
90
spot_img
jueves, febrero 19, 2026

• En el 40º Batallón de Infantería, el Gobernador del Estado destacó la lealtad, disciplina y compromiso de las Fuerzas Armadas en la construcción de un San Luis Potosí seguro.

En el marco de la Conmemoración del 113 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el Gobernador del San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, reconoció la labor histórica y permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de la paz en San Luis Potosí para consolidarlo como uno de los cinco estados más seguros de México, con el apoyo irrestricto y trabajo sin límites del Gobierno Estatal y la coordinación Federal.
En la ceremonia realizada en el Patio Central del 40º Batallón de Infantería de la 12ª Zona Militar, el Jefe de Gobierno Estatal refrendó el compromiso de su administración con la coordinación institucional para fortalecer la paz y la tranquilidad y reconoció al Ejército como una institución que no sólo brinda seguridad, sino también está del lado de la gente cuando más lo necesita, combatiendo incendios, contingencias y desastres que ponen a prueba a la fortaleza de la sociedad «no sólo combate riesgos también construye esperanza», agregó.
Ricardo Gallardo expresó que en San Luis Potosí existe una estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales, lo que ha permitido avanzar en resultados concretos “Hoy vivimos el cambio que se vive y se siente en las calles, avenidas, colonias, en los 59 municipios de la cuatro regiones, gracias al trabajo conjunto”.
En su mensaje el General Brigadier D.E.M. Roberto Bernal Benítez, comandante de la XII zona militar, agradeció el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo y las atenciones brindandas al Ejército Mexicano y refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada para salvaguardar la seguridad de las y los potosInos, para continuar como uno de los estados más seguros del país.
Tras la ceremonia, que incluyó un programa artístico-cultural, el Gobernador Ricardo Gallardo y el comandante de la XII zona militar, General Roberto Bernal, cortaron el listón inaugural de la Sala de Juntas “Damián Carmona”.

Artículo anterior
MAGISTERIO RECONOCE A RICARDO GALLARDO POR SEGURO PARA ESTUDIANTES
Artículo siguiente
GOBIERNO ESTATAL TRANSFORMA EL PALENQUE DE LA FENAPO 2026 SIN LÍMITES
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.