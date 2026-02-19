RICARDO GALLARDO RECONOCE AL EJÉRCITO COMO ALIADO EN SEGURIDAD

• En el 40º Batallón de Infantería, el Gobernador del Estado destacó la lealtad, disciplina y compromiso de las Fuerzas Armadas en la construcción de un San Luis Potosí seguro.

En el marco de la Conmemoración del 113 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el Gobernador del San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, reconoció la labor histórica y permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de la paz en San Luis Potosí para consolidarlo como uno de los cinco estados más seguros de México, con el apoyo irrestricto y trabajo sin límites del Gobierno Estatal y la coordinación Federal.

En la ceremonia realizada en el Patio Central del 40º Batallón de Infantería de la 12ª Zona Militar, el Jefe de Gobierno Estatal refrendó el compromiso de su administración con la coordinación institucional para fortalecer la paz y la tranquilidad y reconoció al Ejército como una institución que no sólo brinda seguridad, sino también está del lado de la gente cuando más lo necesita, combatiendo incendios, contingencias y desastres que ponen a prueba a la fortaleza de la sociedad «no sólo combate riesgos también construye esperanza», agregó.

Ricardo Gallardo expresó que en San Luis Potosí existe una estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales, lo que ha permitido avanzar en resultados concretos “Hoy vivimos el cambio que se vive y se siente en las calles, avenidas, colonias, en los 59 municipios de la cuatro regiones, gracias al trabajo conjunto”.

En su mensaje el General Brigadier D.E.M. Roberto Bernal Benítez, comandante de la XII zona militar, agradeció el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo y las atenciones brindandas al Ejército Mexicano y refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada para salvaguardar la seguridad de las y los potosInos, para continuar como uno de los estados más seguros del país.

Tras la ceremonia, que incluyó un programa artístico-cultural, el Gobernador Ricardo Gallardo y el comandante de la XII zona militar, General Roberto Bernal, cortaron el listón inaugural de la Sala de Juntas “Damián Carmona”.