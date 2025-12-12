14.2 C
San Luis Potosí
RICARDO GALLARDO RECONOCE AL CONGRESO DEL ESTADO POR APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026

By Redacción
jueves, diciembre 11, 2025

• El Mandatario Estatal destacó que prioriza a los sectores más vulnerables y apuesta por la competitividad y el crecimiento sin límites de las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, reconoció la sensibilidad y responsabilidad de las y los diputados de la LXIV Legislatura, luego de la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá consolidar un San Luis Potosí más fuerte, con recursos que atenderán las necesidades de la población e impulsarán el desarrollo sin límites del Estado.
El Mandatario potosino subrayó que el presupuesto aprobado no responde a caprichos o presiones externas de líderes de opinión, sino que fue construido a partir de lo que requieren las familias potosinas más vulnerables, fortaleciendo los cuatro ejes del Gobierno: la justicia social, la seguridad, el desarrollo económico y la gobernabilidad.
Ricardo Gallardo afirmó que el paquete económico 2026 permitirá continuar modernizando infraestructura, fortalecer la seguridad, ampliar programas sociales y consolidar proyectos que impulsen la movilidad, la inversión y la calidad de vida de las familias.
Finalmente, reiteró su compromiso de ejercer el recurso con transparencia y responsabilidad para seguir construyendo un San Luis Potosí con más oportunidades y crecimiento para todas y todos.

