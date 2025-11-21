RICARDO GALLARDO REAFIRMA APOYO A LAS FAMILIAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

• El Mandatario Estatal encabezó el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, con la participación de estudiantes, clubes deportivos, instancias de seguridad, de protección civil, Cruz Roja, entre otros.

• Posteriormente el Gobierno del Estado entregó los Premios Estatales de Deporte 2025 y del certamen 20 de noviembre de Cultura 2025.

En medio de una fiesta patriótica, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el desfile cívico-deportivo conmemorativo de la Revolución Mexicana, en un recorrido que reunió a miles de familias en el centro histórico de la ciudad y sobre avenida Carranza, en el que participaron instancias de seguridad, protección civil y rescate, Cruz Roja Mexicana, así como clubes deportivos e instituciones educativas.

Tras el desfile, el Gobierno del Estado a través del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) y la Secretaría de Cultura (Secult), entregó los premios Estatales de Deporte 2025, que reconocen a 44 deportistas y entrenadores y del certamen 20 de noviembre de Cultura 2025, para 12 artistas en disciplinas como literatura, artes visuales, danza entre otras con una bolsa de un millón 200 mil pesos.

En el marco del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, el Mandatario Estatal destacó que el desfile y este tipo de eventos cívicos contribuyen a las nuevas generaciones a fortalecer su patriotismo, sentido de identidad nacional y pertenencia, además de que preservan las tradiciones, al reafirmar el compromiso de seguir impulsando un apoyo sin límites a las familias en el marco de esta importante celebración.

Durante el recorrido, las y los espectadores admiraron carros alegóricos, grupos folclóricos, equipos deportivos que mostraron su talento, boxeadores que al aire marcaban sus rutinas, niñas y niños que mostraban su talento de artes marciales, escuelas de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) que hacían coreografías, integrantes del Pentatlón, medallistas y deportistas de alto rendimiento, que enriquecieron el desfile, junto al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.