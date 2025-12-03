RICARDO GALLARDO RATIFICA SU LUGAR ENTRE LOS MEJORES GOBERNADORES DEL PAÍS

• Ranking elaborado por la encuestadora Populus, lo ubica en el tercer lugar nacional en aprobación ciudadana.

Al igual que en las encuestas que elabora mensualmente la empresa Mitofsky para evaluar los niveles de aceptación de los mandatarios estatales del país, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona ocupa los primeros lugares en el ranking elaborado por Populus, casa encuestadora y medio digital.

En el ejercicio demoscópico elaborado en el mes de noviembre, con el 68.6 por ciento de aceptación ciudadana, Ricardo Gallardo ocupó el tercer lugar, entre los 32 mandatarios estatales del país, superado sólo por sus homólogos de Chiapas y Coahuila, Eduardo Ramírez y Manolo Jiménez, respectivamente.

A lo largo de su administración el mandatario potosino ha mantenido una constante evaluación positiva en su desempeño, que le ha permitido mantenerse dentro de los primeros lugares en los sondeos que distintas casas encuestadoras nacionales realizan.

Detrás de esa calificación aprobatoria se encuentran los programas y acciones Ricardo Gallardo ha emprendido a favor del desarrollo de San Luis Potosí y de sus familias; entre otras, la inversión sin precedentes en infraestructura, el alcance de los diferentes programas sociales, el impulso a la educación, el apoyo a todos los sectores sociales, la llegada de capitales y la generación de más empleos, además de mayor paz social.