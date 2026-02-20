31.9 C
RICARDO GALLARDO PROYECTA A SAN LUIS COMO POTENCIA INTERNACIONAL

• La reunión con el embajador de Alemania en México, Clemens Von Goetze, abre nuevas oportunidades de inversión, desarrollo económico y cultural, posicionando al Estado como un destino estratégico.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo un encuentro con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania en México, Clemens Von Goetze, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación en materia de inversión, desarrollo económico y cultural, así como explorar nuevas áreas de colaboración que impulsen el desarrollo integral del Estado.
Durante la reunión de trabajo, presentó las ventajas competitivas de San Luis Potosí como un destino atractivo para la inversión extranjera, destacando su ubicación estratégica, la disponibilidad de mano de obra calificada y la conectividad que brindan las nuevas carreteras que enlazan a la entidad con la frontera norte, estados vecinos y los principales puertos del país.
El Mandatario Estatal subrayó que el fortalecimiento de las relaciones internacionales forma parte de una visión de desarrollo sin límites, orientada a generar más oportunidades, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de las familias potosinas, mediante acciones que consolidan el crecimiento económico y la competitividad del Estado.
El Gobernador destacó que la apertura al mundo permite consolidar el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, al posicionarlo como un polo de atracción para capital extranjero, lo que se traduce en más empleos, mayor dinamismo económico y mejores condiciones para el bienestar social.
Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona reafirmó el compromiso de su administración de continuar impulsando alianzas estratégicas con países como Alemania, que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo sostenible, la innovación y el intercambio cultural, consolidando a San Luis Potosí como un referente nacional e internacional en crecimiento y progreso.

