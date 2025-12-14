14 C
San Luis Potosí
RICARDO GALLARDO PROMUEVE A SAN LUIS POTOSÍ ANTE EL EMBAJADOR DE PORTUGAL

domingo, diciembre 14, 2025

• El Gobernador y el diplomático, destacaron oportunidades de inversión, turismo y cooperación cultural entre el Estado y la nación europea.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo un encuentro con el embajador de Portugal en México Manuel Carvalho, con quien dialogó sobre las fortalezas económicas, culturales y turísticas que posicionan al Estado como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera.
Durante la reunión acordaron abrir nuevos puentes de colaboración entre Portugal y San Luis Potosí, tanto en el ámbito económico como en el cultural, deportivo y turístico.
El Mandatario potosino Ricardo Gallardo señaló que estas alianzas internacionales permitirán diversificar la proyección del Estado y consolidar su presencia en el escenario global, además de reforzar la confianza empresarial y mostrar la competitividad que San Luis Potosí ha alcanzado en los últimos años.
Durante la reunión, el diplomático expresó su sorpresa por el crecimiento de la Entidad, su infraestructura y el ambiente propicio para los negocios.

