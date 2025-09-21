RICARDO GALLARDO PRESENTARÁ SU CUARTO INFORME DE GOBIERNO CON RESULTADOS HISTÓRICOS

• Este lunes, la Arena Potosí recibirá a las y los potosinos para este ejercicio de rendición de cuentas, en el que destacan 24 mil millones en infraestructura y 63 mil millones en apoyos sociales.

Este lunes 22 de septiembre, a las siete de la noche, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentará su Cuarto Informe de Resultados en la Arena Potosí. La entrada será libre y el acceso estará disponible por las puertas A y C, con la posibilidad de ocupar cualquier nivel mientras haya lugares disponibles.

En este encuentro, el Mandatario Estatal dará a conocer los logros alcanzados en cuatro años de trabajo, como la inversión de 24 mil millones de pesos en infraestructura, que permitió concretar proyectos como la Vía Alterna Sur, la modernización del Circuito Potosí, el MetroRed en Ciudad Valles, la rehabilitación del parque Tangamanga, así como la construcción de nuevas carreteras y la Arena Potosí.

También informará sobre las acciones que han fortalecido la seguridad con más de 12 mil 400 millones de pesos en tecnología, equipamiento y unidades, así como la mayor inversión social en la historia del Estado, con un total de 63 mil millones de pesos en programas que han llegado a más de un millón de hogares, apoyando directamente a estudiantes, madres solteras, personas adultas mayores y familias enteras.

A la par, resaltará los avances en competitividad económica y educación, con más de 86 mil millones de pesos destinados a más de 400 escuelas en las cuatro regiones, así como con una Inversión Extranjera Directa sin precedentes que consolida el crecimiento del Estado.

Ricardo Gallardo invita a todas y todos los potosinos para acudir a la Arena Potosí y ser parte de este ejercicio de transparencia, donde se demostrará que San Luis Potosí avanza con paso firme hacia un futuro sin límites, construido juntos.