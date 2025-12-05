RICARDO GALLARDO PREMIA A MEDALLISTAS POTOSINOS

* El Gobernador del Estado entregó una bolsa de 5 millones 160 mil pesos entre 136 deportistas que pusieron en alto el nombre de San Luis Potosí.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregó estímulos económicos por 5 millones 160 mil pesos a 136 deportistas que obtuvieron medallas en los Nacionales y Paranacionales Conade 2025, así como en los Juegos Nacionales Populares, donde destacó que el deporte potosino vive su mejor etapa con el trabajo de las y los jóvenes y el apoyo sin límites de la administración.

En el Centro de Negocios Potosí, en medio de la alegría de las los jóvenes que pusieron en alto el nombre de San Luis Potosí, el Mandatario Ricardo Gallardo resaltó que en el Estado se cambian vidas a través del deporte, se duplican oportunidades y se mejoran apoyos para motivar a la niñez y juventud potosina «le estamos apostando a ustedes y vamos a seguir confiando en que pueden cumplir sus metas gracias a que viven en un Estado que no tiene límites».

El Gobernador reconoció el trabajo de entrenadores, madres y padres de familia y reafirmó su compromiso de continuar apostando por las y los deportistas potosinos con recursos y más infraestructura como la remodelación de la unidad Adolfo López Mateos que incluirá la construcción de un Pabellón Multiusos, además de canchas de futbol americano y soccer en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDETAR).

Las y los deportistas en la Olimpiada Nacional obtuvieron 120 medallas: 29 de oro, 29 de plata y 62 de bronce; en los Paranacionales lograron 56 preseas, entre ellas 28 de oro, además de un desempeño histórico en natación adaptada, mientras que, en los Juegos Nacionales Populares, efectuados en Morelos, la delegación potosina sumó 13 medallas.