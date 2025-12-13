RICARDO GALLARDO PONE EN MARCHA OPERATIVO INVIERNO SEGURO 2025

• Elementos de la Guardia Civil Estatal, Protección Civil, fuerzas federales e instituciones de atención a emergencias, coordinarán acciones para proteger a las familias potosinas y visitantes.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, arrancó este viernes el Operativo Otoño–Invierno Seguro 2025 desde las instalaciones del C5i2, con el objetivo de garantizar tranquilidad y protección a las familias y turistas nacionales y extranjeros que visitan la Entidad durante la temporada decembrina.

Acompañado por autoridades estatales, federales y municipales el Mandatario Estatal destacó que este despliegue confirma la consolidación de una estrategia de seguridad basada en tecnología y coordinación al integrar a personal de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, de las fiscalías, quienes trabajarán de manera conjunta en tareas de vigilancia, prevención del delito y atención a emergencias.

Ricardo Gallardo Cardona subrayó que esta suma de capacidades refuerza la cobertura en carreteras, centros comerciales, zonas turísticas y colonias del Estado, donde se incrementa la movilidad y actividad económica en estas fechas «que cada punto de control sea un espacio de seguridad, no de abuso y de confianza, no de temor», destacó.

Recordó que en la tarea de la seguridad el gobierno del estado ha invertido como nunca en equipamiento modernización y tecnología, además de que ha integrado a cuatro generaciones de la Academia de la Guardia Civil Estatal, los salarios más altos con beneficios para las y los policías, siempre con la visión de consolidar a San Luis Potosí como el Estado más seguro de todo el país

El Gobernador puntualizó que estas acciones se complementan con el Operativo Héroes Paisanos que brinda acompañamiento y protección a potosinas y potosinos que regresan del extranjero, garantizando una estancia segura en el Estado.