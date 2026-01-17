19.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO PERFILA AL TANGAMANGA SPLASH COMO ÍCONO TURÍSTICO

By Redacción
98
spot_img
sábado, enero 17, 2026

* El Gobernador adelantó que abrirá esta Semana Santa como uno de los nuevos grandes atractivos del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta Semana Santa marcará un nuevo capítulo para el turismo y la recreación en San Luis Potosí, con la apertura del parque acuático «Tangamanga Splash», un espacio pensado para que las y los potosinos, así como visitantes de otras entidades, tengan una nueva opción para divertirse y convivir en familia.
Subrayó que este proyecto representa un cambio profundo del tradicional Splash, que evolucionará para convertirse en uno de los parques acuáticos más importantes del país, consolidándose como un atractivo turístico de gran escala y fortaleciendo la oferta recreativa del Estado durante temporadas clave como Semana Santa.
El Mandatario Estatal precisó que el «Tangamanga Splash» contará con 10 toboganes de última generación, áreas infantiles, albercas renovadas y amplias zonas de esparcimiento, distribuidas en una superficie de 12 hectáreas dentro del parque Tangamanga I, lo que permitirá ampliar las alternativas de entretenimiento seguro y accesible para todas las edades.
Finalmente, adelantó que el parque operará de manera gratuita durante sus primeros 15 días y posteriormente contará con una cuota mínima de recuperación, como parte de la visión del Gobierno del cambio de seguir impulsando espacios públicos incluyentes, accesibles y de calidad, que fortalezcan sin límites la convivencia social, el turismo y el bienestar de las familias potosinas.

Artículo anterior
SIN LÍMITES, EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SAN LUIS POTOSÍ
Artículo siguiente
REDMETRO INCORPORA LA LÍNEA 5 SOLEDAD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD METROPOLITANA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.