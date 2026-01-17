RICARDO GALLARDO PERFILA AL TANGAMANGA SPLASH COMO ÍCONO TURÍSTICO

* El Gobernador adelantó que abrirá esta Semana Santa como uno de los nuevos grandes atractivos del Estado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta Semana Santa marcará un nuevo capítulo para el turismo y la recreación en San Luis Potosí, con la apertura del parque acuático «Tangamanga Splash», un espacio pensado para que las y los potosinos, así como visitantes de otras entidades, tengan una nueva opción para divertirse y convivir en familia.

Subrayó que este proyecto representa un cambio profundo del tradicional Splash, que evolucionará para convertirse en uno de los parques acuáticos más importantes del país, consolidándose como un atractivo turístico de gran escala y fortaleciendo la oferta recreativa del Estado durante temporadas clave como Semana Santa.

El Mandatario Estatal precisó que el «Tangamanga Splash» contará con 10 toboganes de última generación, áreas infantiles, albercas renovadas y amplias zonas de esparcimiento, distribuidas en una superficie de 12 hectáreas dentro del parque Tangamanga I, lo que permitirá ampliar las alternativas de entretenimiento seguro y accesible para todas las edades.

Finalmente, adelantó que el parque operará de manera gratuita durante sus primeros 15 días y posteriormente contará con una cuota mínima de recuperación, como parte de la visión del Gobierno del cambio de seguir impulsando espacios públicos incluyentes, accesibles y de calidad, que fortalezcan sin límites la convivencia social, el turismo y el bienestar de las familias potosinas.