RICARDO GALLARDO MODERNIZA LA RED CARRETERA DEL ESTADO

* Más de 100 kilómetros rehabilitados y más de 5 mil atendidos con mantenimiento impulsan el crecimiento sin límitesdel Estado.

Resultado del programa de infraestructura carretera que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí avanza hacia una movilidad sin límites, moderna y segura, con 107.8 kilómetros rehabilitados en cuatro años mediante una inversión de 403 millones de pesos, además de la atención a 5 mil 712 kilómetros de caminos con conservación periódica y rutinaria.

El Mandatario estatal destacó obras clave como la ampliación del acceso al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, la modernización del acceso a la Facultad de Agronomía y Veterinaria desde la carretera 57, así como caminos estratégicos en municipios como Villa de Reyes, Ciudad del Maíz, Tamazunchale, Tamasopo y Villa de Ramos, que fortalecen la agricultura, el comercio y la movilidad regional.

Gallardo Cardona subrayó que, por primera vez en cuatro sexenios, la Huasteca recibió una inversión histórica en infraestructura vial, con caminos y accesos a comunidades que impulsan el turismo, el comercio y mejoran la calidad de vida, además del programa de mantenimiento más amplio de los últimos años que atendió 5 mil 712 kilómetros en todo el Estado.