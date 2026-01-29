RICARDO GALLARDO LOGRA NUEVAS RUTAS AÉREAS A CDMX Y MONTERREY

• La conectividad aérea en alianza con Viva Aerobus, fortalece el desarrollo económico, turístico y la movilidad sin límites del Estado, destacó el Mandatario.

Resultado del dinamismo económico y el potencial de crecimiento estatal, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció las nuevas rutas operadas por Viva Aerobus de San Luis Potosí al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y a Monterrey, Nuevo León, como parte del trabajo para fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y confirmar el cambio que se vive en la entidad.

El Mandatario Estatal confirmó que, a partir del 23 de marzo de 2026, Viva Aerobus iniciará operaciones en la ruta San Luis Potosí–Ciudad de México (AIFA), con una frecuencia diaria y la opción de transporte hasta el ángel de la independencia de forma directa, además de tres vuelos semanales a Monterrey, Nuevo León a partir del 30 de junio de 2026, con lo que se facilitarán los traslados de negocios, turismo y enlace con otros destinos nacionales e internacionales.

Ricardo Gallardo expuso que, con estos vuelos, San Luis Potosí avanza como un destino prioritario en el centro de México, y con lo que se alcanzará un millón de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, además de que se ofertarán precios bajos y competitivos para que más potosinas y potosinos puedan hacer uso de este servicio, atrayendo además a más turismo nacional e internacional.

Con la presencia de Lenin Zazueta González, director de Relaciones con Gobierno y Walfred Castro Novelo, director de Comunicación de Viva Aerobus, el Jefe de Gobierno Estatal expresó que las nuevas conexiones reflejan la confianza en el crecimiento y estabilidad de San Luis Potosí, y reafirmó su compromiso de atraer más inversiones, generar empleos, ampliar la infraestructura y mejorar la conectividad como un pilar del desarrollo sin límites con una proyección hacia otras regiones del Estado como la Huasteca.

Viva Aerobus opera la flota más joven de Norteamérica, integrada por aeronaves Airbus A320 y A321 con tecnología de última generación y menores emisiones de CO₂ por pasajero, además de haber anunciado la adquisición de 90 nuevos aviones A321neo.