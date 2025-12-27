RICARDO GALLARDO LLEVA INFRAESTRUCTURA VIAL A LOS MUNICIPIOS

• El Gobernador del Estado dio a conocer que se han invertido 500 millones de pesos en el programa de mejora urbana a través de rehabilitaciones de calles en municipios.
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que, en el último año se ha impulsado un amplio programa de infraestructura vial y urbanización que ha permitido rehabilitar y construir calles y avenidas en diversos municipios, con una inversión global de más de 500 millones de pesos, beneficiando a más de 80 mil habitantes con 1 millón 600 metros cuadrados rehabilitados.
El Mandatario Estatal informó que, como resultado de esta estrategia para una movilidad sin límites se han priorizado zonas que por décadas quedaron en el abandono de la herencia maldita, donde destacan la rehabilitación de calles en Cedral, Ciudad Valles, San Luis Potosí y Xilitla, así como pavimentaciones con concreto hidráulico en Charcas, Lagunillas, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza, garantizando infraestructura más duradera y segura.
El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que estas acciones forman parte de una política de infraestructura sin límites, enfocada en cerrar brechas de rezago, detonar el desarrollo regional y brindar condiciones dignas de movilidad a las familias potosinas en las cuatro regiones del estado, con obras que verdaderamente se sienten y cambian la vida de la población.