RICARDO GALLARDO LLAMA A HONRAR A LA PATRIA EN EL DÍA DE LA BANDERA

* En la conmemoración del lábaro patrio, el Gobernador de San Luis Potosí convocó a la unidad de las y los potosinos.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, conmemoró en la Plaza de los Fundadores el 24 de febrero, Día de la Bandera, en donde hizo el llamado a estudiantes, madres y padres de familia, así como a la ciudadanía, a honrar sin límites el símbolo de nuestra Patria, con respeto, orgullo e identidad nacional.

Ante la participación de diversas escuelas del nivel básico educativo, Ricardo Gallardo compartió que la bandera de México “es la representación viva de lo que somos; el verde significa la esperanza del pueblo mexicano; el blanco, la paz que tiene nuestro país, y el rojo, el sacrificio de los que nos dieron patria y libertad”, por lo que hizo el llamado a niños, niñas y jóvenes a sentirse orgullosos de ser mexicanos, de ser de San Luis Potosí y de ser el futuro de esta nación.

El Gobernador compartió que en su administración se está realizando una inversión sin precedentes en infraestructura educativa, mostrando un gobierno que está del lado de las familias. Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona agradeció a padres y madres de familia por levantarse temprano y ayudar a sus hijos e hijas en sus labores escolares, ya que desde las escuelas se continúa impulsando el respeto por nuestros símbolos patrios: “Honren esta bandera con acciones; representa un país grande y un estado que avanza sin límites”, agregó.