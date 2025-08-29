29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO LE CUMPLE A POTOSINOS AL ENTREGAR VÍA ALTERNA

By Redacción
90
spot_img
viernes, agosto 29, 2025

• El proyecto fue abandonado por la herencia maldita y el Gobernador del Estado lo retomó y mejoró con la nueva prolongación Salk para una movilidad sin límites.

Después del abandono de la herencia maldita que dejó botado el proyecto, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, puso en operación la nueva Vía Alterna Sur, que conecta las prolongaciones Juárez y Salk, con el eje 122 y con la avenida CFE, contribuyendo de manera inmediata a desahogar el congestionamiento vehicular en la carretera 57.
Al reafirmar el compromiso con las y los potosinos que tendrán un ahorro en el tiempo de traslado y con los sectores industrial y empresarial que contarán con una vía rápida y segura para el desplazamiento de trabajadores y productos, el Mandatario Estatal resaltó que en el proyecto rescatado y ampliado se invirtieron más de 713 millones de pesos.
La nueva Vía Alterna parte desde la prolongación de la avenida Juárez hasta el Eje 122, cuenta con una extensión de mil 110 metros lineales, además de un puente que pasa por las vías del tren, que incluyó una conexión con la prolongación de avenida Salk de más de 5 kilómetros y una glorieta para una mejor vialidad, lo que generará mayor plusvalía a los hogares y a las empresas cercanas a la construcción.
Gallardo Cardona expuso que estas obras integrales reducirán en 30 por ciento el tráfico de la carretera 57, «le vamos a dar a las familias potosinas más tiempo de calidad con sus familias, con sus hijos e hijas, con sus padres y madres, porque se perdía más de una hora para ir a trabajar todos los días». También destacó que la iniciativa privada gana como las y los empresarios inmobiliarios de la zona.

Artículo anterior
ESTADO FORTALECE COORDINACIÓN CON GREMIO DE TRANSPORTISTAS PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD
Artículo siguiente
“Estados Unidos planteó mayor intervención en México, pero dijimos que no”: Sheinbaum
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.