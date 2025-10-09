16 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

RICARDO GALLARDO INAUGURA EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

By Redacción
114
jueves, octubre 9, 2025

• San Luis Potosí reafirma su liderazgo económico en el Bajío con la atracción de inversión, innovación y desarrollo industrial.

Al resaltar que, en 10 años, San Luis Potosí será el tercer polo de desarrollo más grande de México resultado de un trabajo sin límites de la actual administración, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Expo Potosí Industrial 2025, el encuentro empresarial y de innovación más importante del Bajío, que reúne a líderes de sectores automotriz, aeroespacial, energético, agroindustrial, tecnológico y de manufactura avanzada.
En el Centro de Negocios Potosí, el Jefe de Gobierno Estatal expuso que tras más de 30 años de una herencia maldita que estuvo inmóvil, hoy San Luis Potosí ha logrado una importante atracción de Inversión Extrajera Directa (IED), así como se encuentra en los primeros lugares en exportación y seguridad que brinda más confianza de las y los empresarios.
La Expo Potosí Industrial 2025 reúne a más de 3 mil 500 asistentes, 600 empresas participantes y 500 compradores nacionales e internacionales, con representación de más de 20 países y durante dos días será sede de más de mil reuniones de negocio, diez conferencias y paneles sobre liderazgo empresarial, automatización, sostenibilidad, talento, diplomacia económica y desarrollo regional.
Entre los temas más destacados se encuentran: “Perspectivas del Liderazgo Empresarial en América del Norte hacia 2030”, “Transformación Digital y Automatización Industrial” y “Oportunidades para México ante las Tensiones Comerciales Globales”, con la participación de representantes de BMW, ABB, Caterpillar, Grupo Acerero, Naturgy, BorgWarner, KPMG, GM, GESTAMP, entre otras firmas.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO ORDENA ATENCIÓN INMEDIATA A FAMILIAS DE LA HUASTECA
Artículo siguiente
Cierre de gobierno en EE.UU. provoca largas filas en cruces fronterizos de México
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.