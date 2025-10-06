RICARDO GALLARDO IMPULSA RUTA DEL SABOR EN LA HUASTECA

* Proyecto busca fortalecer la gastronomía local y generar oportunidades para mujeres y cafeticultores de la región.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que se prepara un proyecto piloto de gastronomía turística, diseñado para preservar los sabores tradicionales de las mujeres indígenas huastecas y ofrecerles oportunidades de emprendimiento y autoempleo. Destacó que esta iniciativa se desarrollará a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y los ayuntamientos de la región.

Explicó que, en esta primera etapa de planeación, las protagonistas serán las cocineras tradicionales de la Huasteca y los cafeticultores locales. Señaló que, además, el proyecto busca impulsar el cultivo de café de altura, su procesamiento y comercialización, integrándolo a una Ruta del Sabor como complemento a la Riviera Huasteca.

El Mandatario Estatal resaltó que las y los visitantes podrán disfrutar de platillos emblemáticos como zacahuil, bolim o patlache, enchiladas huastecas, bocoles, gorditas, cecina y carne vareada, acompañados de quesos de bola y de aro, junto con una taza de café de altura, creando una experiencia única en su recorrido por la región.

Para concluir, indicó que se apoyará con las primeras 25 mil plantas de café arábiga de alta calidad y rollos de malla sombra, beneficiando a los cafeticultores que deseen mejorar su producción y sumarse al desarrollo turístico del Estado.