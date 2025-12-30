RICARDO GALLARDO IMPULSA RECUPERACIÓN HÍDRICA Y OBRAS HIDRÁULICAS EN MUNICIPIOS

• El Mandatario Estatal impulsa obras para garantizan abasto, saneamiento y bienestar para miles de familias en las cuatro regiones.

Resultado de una política para garantizar el agua como derecho de las familias, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, ha canalizado más de 662 millones de pesos en infraestructura hídrica, incluyendo recursos vía Proagua, con la ejecución de 15 obras en 12 municipios con equipamiento y perforación de pozos, ampliación de redes, incremento en potabilización y mejoras en el suministro a los hogares.

En esta tarea, el Gobernador del Estado destacó la rehabilitación de la presa El Peaje que permitió alcanzar más del 90 por ciento de su capacidad, fortaleciendo la reserva hídrica del Estado y el proyecto para el 2026 del ducto con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, que permitirá aprovechar 12 millones de metros cúbicos de agua y que garantizará el agua para los hogares.

Asimismo, resaltó el programa Agua Gratuita para tu Familia, con la distribución diariamente de más de 149 millones de litros de agua potable a hogares de la zona metropolitana, a través de más de 40 pipas adquiridas por el estado ante la ineficiencia del organismo operador Interapas.

Finalmente el Gobernador Ricardo Gallardo indicó que se han impulsado más plantas tratadoras y sistemas de agua en municipios, como en Venado con la sectorización de la red de agua potable, con dos tanques elevados y nuevas líneas de conducción para garantizar el abasto los próximos 50 años; en Villa Hidalgo con la construcción de una nueva planta tratadora, y en Moctezuma la rehabilitación de la planta que permaneció abandonada por la herencia maldita.