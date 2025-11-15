RICARDO GALLARDO IMPULSA OFERTA DEPORTIVA SIN LÍMITES EN SAN LUIS POTOSÍ

* Fortalece Gobernador del Estado acceso al deporte con espacios modernos, torneos nacionales y oferta deportiva permanente para todas y todos los potosinos.

Resultado del trabajo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, las y los potosinos cuentan con una amplia oferta deportiva y de sana recreación, con infraestructura moderna, programas permanentes y eventos de talla nacional e internacional.

El Jefe de Gobierno Estatal resaltó la asistencia acumulada de más de un millón de usuarios en las unidades deportivas “López Mateos”, “López Portillo”, “Satélite”, “Montecillo” donde se ofertan clases de natación en cuatro albercas, así como el acceso a modernos gimnasios en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cedetar), además de las academias deportivas como la del equipo de basquetbol profesional Santos del Potosí.

El Mandatario Ricardo Gallardo resaltó la importante cantidad de torneos y competencias que posicionan a San Luis Potosí como referente nacional, como las Copas Potosí y Atleti de Futbol, Kama’s, Tigre de Taekwondo, Inpode de Patinaje, Gydman de Gimnasia, el Campeonato Nacional Máster de Atletismo y los torneos de basquetbol en silla de ruedas, además de las etapas estatales y macroregionales rumbo a la Olimpiada Nacional y los Juegos Populares.

Recordó que para el 2026, San Luis Potosí fue elegido sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se celebrará en la majestuosa Arena Potosí, lo que traerá una derrama muy importante económica y contribuirá al desarrollo del Estado, además del éxito del Trail Mágico 2025, que ha reunido a más de ocho mil participantes en sus sedes.