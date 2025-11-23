23.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO IMPULSA OBRAS DE MOVILIDAD, AGUA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN SIN LÍMITES

By Redacción
89
spot_img
domingo, noviembre 23, 2025

• Al cierre del 2025, el Gobernador del Estado sigue con giras de trabajo y poniendo en operación obras para las y los potosinos.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, avanza en la construcción del nuevo San Luis Potosí, al inaugurar e iniciar obras sin límites que fortalecen la conectividad, garantizan el acceso al agua y amplían los espacios educativos en las cuatro regiones, fortaleciendo el desarrollo regional y mejorando la calidad la vida de miles de familias tras décadas de abandono de la herencia maldita.
Tan solo en las últimas semanas, y como parte de un intenso trabajo, el Gobernador del Estado inauguró la supercarretera Villa de Arista–Moctezuma, una obra de 466 millones de pesos que abarca 23.4 kilómetros, puso en operación el renovado camino Villa de Ramos-San Francisco-Los Hernández, arrancó la modernización de la carretera 22 en Zaragoza y en Villa de Pozos inició la rehabilitación de avenida Seminario y el entubamiento del Río Españita.
En infraestructura hidráulica Ricardo Gallardo inició obras de agua potable y saneamiento en Venado, Moctezuma y Villa Hidalgo, mientras que, en el ámbito educativo el Gobernador inauguró la secundaria “Valle de la Palma” en Soledad de Graciano Sánchez y avanza en la construcción del plantel del Cobach en Villa de Arriaga con más del 80 por ciento.
Finalmente, el Jefe de Gobierno Estatal inauguró la moderna Unidad Recreativa El Palmar en Villa de Pozos, ampliando los espacios para la convivencia y el deporte, además de que anunció la creación del parque Tangamanga III en Soledad y la transformación del antiguo parque acuático Splash en el Tangamanga I al más grande de todo México que reabrirá en Semana Santa de 2026.

Artículo anterior
¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica tras su caída en la pasarela?
Artículo siguiente
Además del mejoramiento de caminos, en Bocas se rehabilitan calles para beneficio de la población
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.