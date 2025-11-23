RICARDO GALLARDO IMPULSA OBRAS DE MOVILIDAD, AGUA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN SIN LÍMITES

• Al cierre del 2025, el Gobernador del Estado sigue con giras de trabajo y poniendo en operación obras para las y los potosinos.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, avanza en la construcción del nuevo San Luis Potosí, al inaugurar e iniciar obras sin límites que fortalecen la conectividad, garantizan el acceso al agua y amplían los espacios educativos en las cuatro regiones, fortaleciendo el desarrollo regional y mejorando la calidad la vida de miles de familias tras décadas de abandono de la herencia maldita.

Tan solo en las últimas semanas, y como parte de un intenso trabajo, el Gobernador del Estado inauguró la supercarretera Villa de Arista–Moctezuma, una obra de 466 millones de pesos que abarca 23.4 kilómetros, puso en operación el renovado camino Villa de Ramos-San Francisco-Los Hernández, arrancó la modernización de la carretera 22 en Zaragoza y en Villa de Pozos inició la rehabilitación de avenida Seminario y el entubamiento del Río Españita.

En infraestructura hidráulica Ricardo Gallardo inició obras de agua potable y saneamiento en Venado, Moctezuma y Villa Hidalgo, mientras que, en el ámbito educativo el Gobernador inauguró la secundaria “Valle de la Palma” en Soledad de Graciano Sánchez y avanza en la construcción del plantel del Cobach en Villa de Arriaga con más del 80 por ciento.

Finalmente, el Jefe de Gobierno Estatal inauguró la moderna Unidad Recreativa El Palmar en Villa de Pozos, ampliando los espacios para la convivencia y el deporte, además de que anunció la creación del parque Tangamanga III en Soledad y la transformación del antiguo parque acuático Splash en el Tangamanga I al más grande de todo México que reabrirá en Semana Santa de 2026.